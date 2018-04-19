12% за сутки: Monero набирает высоту

Одиннадцатая по объему рыночной капитализации криптовалюта мира — Monero — выросла на 12% за сутки, достигнув цены в $233,74. Monero — децентрализованная цифровая валюта, рыночная капитализация которой оценивается в $3,6 млрд, следующая сразу за десятой в мировом рейтинге IOTA. Стоимость активов Monero (XMR) за текущую неделю выросла на $1 млрд Напомним, в начале недели курс валюты составлял $167,78, а ее рыночная стоимость оценивалась в $2,66 млрд При этом пик цены Monero был достигнут 20 января этого года, когда она стоила $389,03 и достигла капитализации в $6,078 млрд Следует отметить, что 6 апреля Monero провела хардфорк, который в этой сети проводится раз в полгода. В результате произошли важные изменения, одно из которых заключалось в создании в рамках одной сети двух конкурирующих цепочек. В этом году Monero также анонсировала свои планы по обновлению работы PoW-алгоритма для майнинга.