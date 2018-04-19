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Промсвязьбанк профинансировал поставки российских компаний в Беларусь под страховое покрытие ЭКСАР
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Промсвязьбанк профинансировал поставки российских компаний в Беларусь под страховое покрытие ЭКСАР 

Волга Ньюс 1 час назад
Обеспечение по сделке — договор страхования кредита, заключенный между Промсвязьбанком и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) (входит в группу РЭЦ). ЭКСАР покрывает риск неплатежа заемщика по кредитному договору. Промсвязьбанк успешно сотрудничает с ЭКСАР с 2013 года.
"Реализация очередной сделки с ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга „БМК“ — свидетельство высокой востребованности продуктовой линейки банка со стороны крупных компаний, — комментирует директор по международному бизнесу Промсвязьбанка Сергей Горяинов. — С другой стороны, реализация таких проектов позволяет Промсвязьбанку поддерживать российский экспорт и способствовать росту конкурентоспособности отечественного бизнеса за пределами страны».
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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