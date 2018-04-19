Чистая прибыль BNY Mellon в I квартале выросла на 24%

Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, увеличилась по итогам I квартала 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,162 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 1,1 доллара против 0,83 доллара в январе-марте 2017 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,96 доллара за акцию. Выручка BNY Mellon увеличилась на 9% — до 4,178 миллиарда долларов.

"Рост фондовых рынков и более высокая процентная ставка стали для нас важными драйверами", — приводятся в релизе слова гендиректора банка Чарльза Шарфа (Charles W. Scharf). Он также отметил, что компания продемонстрировала заметный рост в таких направлениях, как торговля иностранной валютой, сделки трехстороннего репо, работа с залоговым имуществом и кредитование ценными бумагами. По словам Шарфа, основными приоритетами для BNY Mellon остаются рост выручки и активные инвестиции в технологическую базу банка.