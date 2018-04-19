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Счетная плата Ижевска выявила нарушений на 1,2 млрд рублей
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Счетная плата Ижевска выявила нарушений на 1,2 млрд рублей 

ИА «Сусанин» 41 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Контрольно-счетная плата Ижевска выявила нарушений на 1,2 млрд рублей. Контрольный орган проверял расходы муниципального бюджета в 2016 году.
Общий объем проверенных средств составил 5 млрд 246 млн рублей. Из них объем проверенных средств, выделенных организациям из бюджета города, составил 2 млрд 290 млн  «Выявлено нарушений на сумму 1 млрд 245 млн, в том числе нецелевое использование (10 тыс.) и неэффективное использование (660 тыс.) бюджетных средств, искажение данных бухгалтерского отчета (1 млрд 194 млн). Основную часть данной суммы — 947 млн рублей — составляет размер занижения показателей баланса управления земельными ресурсами и землеустройства за 2016 год, в том числе в связи с несвоевременным внесением изменений в реестр муниципальных земельных участков», — отметил в ходе своего выступления председатель контрольно-счетной палаты Ижевска Александр Новиков
По его словам, данные нарушения сейчас устранены. Также аудитом в сфере закупок бысло установлено нарушений на сумму 326 тыс. рублей.
Новиков также отметил, что МУПы не использовали на момент проверки 60 объектов недвижимого имущества и нежилые помещения общей площадью 19,5 тыс. кв. метров.
Еще 84 нарушения выявили при распоряжении муниципальным имуществом. Речь идет в том числе о крупных сделках, а также сделках по распоряжению муниципальным имуществом без согласования с администрацией города.
«Знаю единственное, что сейчас по БПХ следственный комитет проводит расследование, они уже привлекали наши документы. Еще конно-спортивная школа, там тоже была работа со стороны прокуратуры Первомайского района», — отметил Новиков.
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