Контрольно-счетная палата Ижевска выявила нарушений на 1,2 млрд рублей по итогам 2017 года

Контрольно-счетная палата Ижевска по результатам контрольных мероприятий в 2017 году выявила нарушения на общую сумму 1,2 млрд руб., сообщил на сессии Городской думы председатель палаты Александр Новиков «В том числе нецелевое использование бюджетных средств — 10 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств — 660 тыс., искажение данных бухгалтерской отчетности составило 1,194 млрд Основную часть данной суммы — 947 млн — составляет размер занижения показателей баланса управления земельными ресурсами за 2016 год в связи с несвоевременным внесением в реестр, а также неполным отражением стоимости участков. Отмечу, что данные нарушения сейчас устранены», — цитирует Новикова Udm-Info Он добавил, что также контрольно-счетная палата города выявила нарушения в сфере закупок на 326 тыс. руб. Сумма прочих нарушений составила 49,7 млн руб.