Осилит ли Саудовская Аравия свои мегапроекты?

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика» Большинство новостей о Саудовской Аравией связаны с гигантскими суммами денег. Умный город за $500 млрд, проект по производству солнечной энергии за $200 млрд — кажется, что Саудовская Аравия даже не рассматривает проекты меньше миллиарда долларов. Также устойчиво мнение, что Саудовская Аравия чрезвычайно богатое государство, которое способно без труда финансировать все эти дорогостоящие проекты, даже без первичного размещения акций (IPO) своего государственного нефтяного гиганта Aramco. Однако в реальности, королевство не может позволить себе их даже с IPO Aramco. Проведем простой подсчет. Лишь проект ∎город будущего Неом∎ и сделка с японским SoftBank оцениваются в $700 млрд Добавьте к этому соглашение с Египтом по другому умному городу в $10 млрд, контракт на $44 млрд с тремя индийскими компаниям на строительство нефтеперерабатывающего комплекса, а также нефтеперерабатывающий завод в Малайзии за $7 млрд и нефтехимическое предприятие в Саудовской Аравии за $5 млрд Итого общая сумма всех проектов $766 млрд

Добыча нефти в Саудовской Аравии с 2012 года

Разумеется, саудиты не будут финансировать их в одиночку, но на их плечи ложится значительная часть, в некоторых случаях до половины от общей стоимости. Причем, это далеко не все крупномасштабные проекты, которые уже взяла на себя Саудовская Аравия. Если предположить, что Эр-Рияд в этих мегапроектах оплачивает половину счета, то мы получим $383 млрд Может ли королевство позволить себе подобные расходы?Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии имеет под управлением активы на сумму в $250 млрд Ожидается, что к 2020 г. они увеличатся до $400 млрд за счет внутренних и внешних инвестиций, но сейчас в нем $250 млрд Не следует также забывать, что нефть все еще ниже целевого уровня в $80 за баррель. К тому же в бюджет Саудовской Аравии на 2018 г. заложен дефицит в $52 млрдХватит ли полученных от IPO Aramco средств на финансирование всех мегапроектов? Трудно ответить на этот вопрос. Сами саудиты утверждают, что крупнейшая в мире нефтяная компания стоит $2 трлн. Однако независимые эксперты сомневаются в этом. Как недавно написал аналитик Bloomberg Лиам Деннинг, единственный способ поверить в $2 трлн — это сделать ∎героическое предположение∎. Давайте и мы предположим, что Aramco действительно очень ценная компания. При общей стоимости в $2 трлн, 5%, которые Эр-Рияд планирует разместить на фондовом рынке, принесут в лучшем случае $100 млрд Добавьте эту сумму к $250 млрд из Фонда национального благосостояния и вы получите $350 млрд, что на $33 млрд меньше необходимых средств на шесть вышеупомянутых мегапроектов. Между тем, на этой неделе Financial Times провела компьютерное моделирование стоимости Aramco. Результаты данной оценки показали, что Aramco должна продавать нефть за $120 до 2023 г., чтобы стоить $2 трлн. С нефтью в $64 за баррель, Aramco будет стоить всего $1,1 трлн, констатирует FT. Итак, насколько вероятно, что все эти проекты будут реализованы в ближайшие годы? Никто не сможет ответить на этот вопрос с большой определенностью, поскольку слишком много ∎если∎, но шансы на их реализацию невелики. Основным условием, конечно же, является цена на нефть. Саудиты делают все возможное, чтобы она поднялась, но производитель не всесилен, даже если он третий крупнейший производитель в мире.

Российский фонд прямых инвестиций и Saudi Aramco создадут платформу для инвестиций в буровую компанию Eurasia Drilling Company. Кроме того, партнеры договорились о сотрудничестве в проекте по производству каучука в Саудовской Аравии