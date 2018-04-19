«Алроса» открыла представительство в Мумбаи

Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» 19 апреля открыла представительский офис в крупнейшем городе Индии Мумбаи . Он расположен на территории Индийской алмазно-бриллиантовой биржи, сообщили в группе.

«Представительство не будет вести торговую деятельность и сосредоточится на развитии связей с местным рынком. Директор офиса Джим Вимадалал будет работать над повышением узнаваемости бренда «Алросы» в Индии, расширением клиентской базы и консультированием клиентов. В его ответственность также войдет взаимодействие с отраслевыми организациями, в том числе по вопросам развития алмазно-бриллиантового рынка Индии, противодействия проникновению синтетических камней, исследования потребительского спроса», — говорится в сообщении компании.

Индия — крупнейший центр производства бриллиантов. По разным оценкам, в стране производят огранку от 70 до 90% всех алмазов мира.

В 2017 году «Алроса» напрямую поставила компаниям из Индии алмазное сырье на сумму около $700 млн В рамках контрактного периода 2018-2020 годов компания заключила долгосрочные договоры с пятнадцатью компаниями из Индии, четырнадцатью покупателями алмазов ювелирного качества и одним покупателем технических алмазов. Помимо этого, более 100 компаний могут покупать сырье «Алросы» на аукционах и спотовом рынке.