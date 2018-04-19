Ещё
«Алроса» открыла представительство в Мумбаи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Алроса» открыла представительство в Мумбаи 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» 19 апреля открыла представительский офис в крупнейшем городе Индии Мумбаи. Он расположен на территории Индийской алмазно-бриллиантовой биржи, сообщили в группе.
«Представительство не будет вести торговую деятельность и сосредоточится на развитии связей с местным рынком. Директор офиса Джим Вимадалал будет работать над повышением узнаваемости бренда «Алросы» в Индии, расширением клиентской базы и консультированием клиентов. В его ответственность также войдет взаимодействие с отраслевыми организациями, в том числе по вопросам развития алмазно-бриллиантового рынка Индии, противодействия проникновению синтетических камней, исследования потребительского спроса», — говорится в сообщении компании.
Индия — крупнейший центр производства бриллиантов. По разным оценкам, в стране производят огранку от 70 до 90% всех алмазов мира.
В 2017 году «Алроса» напрямую поставила компаниям из Индии алмазное сырье на сумму около $700 млн В рамках контрактного периода 2018-2020 годов компания заключила долгосрочные договоры с пятнадцатью компаниями из Индии, четырнадцатью покупателями алмазов ювелирного качества и одним покупателем технических алмазов. Помимо этого, более 100 компаний могут покупать сырье «Алросы» на аукционах и спотовом рынке.
Rambler News Service: последние новости
Банк ФК «Открытие» предупредил клиентов о возможных двойных списаниях по картам ВТБ опроверг информацию о техническом сбое P&G покупает выпускающее «Називин» подразделение немецкой Merck за €3,4 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии274
Первый легальный бордель открывается в России93
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца52
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение