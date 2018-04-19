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«Транснефть» завершила заполнение нефтепровода от ВСТО до Комсомольского НПЗ
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«Транснефть» завершила заполнение нефтепровода от ВСТО до Комсомольского НПЗ 

Rambler News Service 1 час назад
«Транснефть» завершила заполнение нефтью нефтепровода-отвода от трубопроводной системы ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан») до Комсомольского НПЗ «Роснефти», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«Заполнение нефтью отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ завершено», — отметил он.
Ранее первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин заявил, что «Транснефть» намерена завершить строительство нефтепровода-отвода от трубопроводной системы ВСТО до Комсомольского НПЗ «Роснефти» во втором квартале 2018 года.
В начале февраля ФСК ЕЭС сообщила, что подключила нефтепровод-отвод от ВСТО до Комсомольского НПЗ к энергосети.
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