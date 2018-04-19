«Транснефть» завершила заполнение нефтепровода от ВСТО до Комсомольского НПЗ

«Заполнение нефтью отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ завершено», — отметил он.

Ранее первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин заявил, что «Транснефть» намерена завершить строительство нефтепровода-отвода от трубопроводной системы ВСТО до Комсомольского НПЗ «Роснефти» во втором квартале 2018 года.