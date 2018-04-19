Тимошенко предрекла бесславную судьбу стратегическому ресурсу Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что оценка стоимости газотранспортной системы Украины в 10 млрд рублей является слишком заниженной, и предположила, что ГТС собираются продать за бесценок.

«Оценку Ernst & Young нашей ГТС в примерно 10 млрд евро я воспринимаю лишь как сознательное и опасное обесценивание стратегического ресурса Украины», — передает ее слова РИА «Новости»

Она выразила сомнения в том, что Ernst&Young смогут построить аналогичную ГТС за 10 млрд евро.

Тимошенко считает, что сделано это ради «черной» продажи ГТС.

«Я считаю, что публикация заниженной в 30 раз стоимости газотранспортной системы — это промывка сознания украинскому обществу перед «черной», обесцененной продажей ГТС», — сказала она.