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Тимошенко предрекла бесславную судьбу стратегическому ресурсу Украины
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Тимошенко предрекла бесславную судьбу стратегическому ресурсу Украины 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что оценка стоимости газотранспортной системы Украины в 10 млрд рублей является слишком заниженной, и предположила, что ГТС собираются продать за бесценок.
«Оценку Ernst & Young нашей ГТС в примерно 10 млрд евро я воспринимаю лишь как сознательное и опасное обесценивание стратегического ресурса Украины», — передает ее слова РИА «Новости».
Она выразила сомнения в том, что Ernst&Young смогут построить аналогичную ГТС за 10 млрд евро.
Тимошенко считает, что сделано это ради «черной» продажи ГТС.
«Я считаю, что публикация заниженной в 30 раз стоимости газотранспортной системы — это промывка сознания украинскому обществу перед «черной», обесцененной продажей ГТС», — сказала она.
Ранее в четверг Нафтогаз утвердил оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» в 327,9 млрд гривен (12,5 млрд долларов).
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