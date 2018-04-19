«Нафтогаз» оценил стоимость оператора газотранспортной системы Украины 

«Нафтогаз Украины» утвердил оценку стоимости дочерней компании «Укртрансгаз», которая является оператором газотранспортной системы (ГТС) страны, в 327,922 млрд гривен ($12,5 млрд по текущему курсу), сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаза» Алексей Хабатюк.
«Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 921 504 624 миллион гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории — 12 327 187 618 гривен)», — говорится в документе компании, размещенном Хабатюком.
«Нафтогаз Украины» уточняет, что оценка утверждена на основании отчета компании Ernst & Young.