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«Нафтогаз» оценил стоимость оператора газотранспортной системы Украины
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«Нафтогаз» оценил стоимость оператора газотранспортной системы Украины 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
«Нафтогаз Украины» утвердил оценку стоимости дочерней компании «Укртрансгаз», которая является оператором газотранспортной системы (ГТС) страны, в 327,922 млрд гривен ($12,5 млрд по текущему курсу), сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаза» Алексей Хабатюк.
«Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 921 504 624 миллион гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории — 12 327 187 618 гривен)», — говорится в документе компании, размещенном Хабатюком.
«Нафтогаз Украины» уточняет, что оценка утверждена на основании отчета компании Ernst & Young.
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