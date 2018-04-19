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Чистая прибыль Blackstone Group за I квартал сократилась на 16%
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Чистая прибыль Blackstone Group за I квартал сократилась на 16% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group по итогам первого квартала 2018 года составила 842,304 миллиона долларов, что на 16% ниже показателя за аналогичный период 2017 года, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за первые три месяца составила 0,53 доллара против 0,68 доллара годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне в 0,51 доллара за акцию. Выручка группы за квартал составила 1,769 миллиарда долларов, что на 8% меньше показателя за январь-март 2017 года.
"На фоне снижения мировых рынков и значительно растущей волатильности, Blackstone продолжила защищать и наращивать капитал инвесторов в первом квартале", — отметил гендиректор инвесткомпании Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman).
Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.
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