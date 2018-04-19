Гройсман назвал главную проблему украинской экономики

агентство УНИАН. "Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", — цитирует главу украинского правительства

Гройсман утверждает, что большая часть внешнего долга была накоплена до 2014 года. По словам премьера, правительство сумело снизить соотношение долга к ВВП страны, однако Киеву все еще требуется финансовая помощь.

Только на обслуживание внешнего долга в текущем году придется потратить 130 миллиардов гривен (свыше 4,9 миллиарда долларов. — Прим. ред.), подчеркнул глава правительства. Если программа сотрудничества с МВФ не будет выполняться, Киеву будет нелегко «давать ответы на эти вызовы», добавил Гройсман.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.