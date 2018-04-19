ЦБ заявил, что финрынок РФ справился с геополитическим шоком

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Российский финансовый рынок справился с геополитическим внешним шоком без дополнительных действий ЦБ РФ , тем самым доказав свою зрелость. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

"Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за роста геополитической напряженности. При этом стоит отметить, что рынки эффективно справились с внешними шоками без дополнительных действий Банка России, что говорит об их зрелости", — говорится в бюллетене.

Российский рубль за последний месяц оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран на фоне геополитической напряженности и введения нового пакета санкций, также говорится в бюллетене.

"Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за геополитической напряженности и введения нового пакета санкций. В результате за последний месяц курс рубля оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, повысилась российская риск-премия и доходности облигаций, снизились котировки российских акций", — говорится в бюллетене.