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ЦБ заявил, что финрынок РФ справился с геополитическим шоком
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ЦБ заявил, что финрынок РФ справился с геополитическим шоком 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский финансовый рынок справился с геополитическим внешним шоком без дополнительных действий ЦБ РФ, тем самым доказав свою зрелость. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».
"Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за роста геополитической напряженности. При этом стоит отметить, что рынки эффективно справились с внешними шоками без дополнительных действий Банка России, что говорит об их зрелости", — говорится в бюллетене.
Российский рубль за последний месяц оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран на фоне геополитической напряженности и введения нового пакета санкций, также говорится в бюллетене.
"Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за геополитической напряженности и введения нового пакета санкций. В результате за последний месяц курс рубля оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, повысилась российская риск-премия и доходности облигаций, снизились котировки российских акций", — говорится в бюллетене.
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