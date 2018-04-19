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В Советской Гавани может быть организована перевалка сжиженного природного газа
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В Советской Гавани может быть организована перевалка сжиженного природного газа 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Соответствующие переговоры прошли в Хабаровске между вице-премьером РФ Юрием Трутневым и вице-президентом по инвестициям Yantai Jereh Group Гао Сяосэнем. Китайская компания специализируется на производстве нефтегазового оборудования, экспорте и импорте углеводородов.
Стороны обсудили проект строительства в Совгавани мощностей сжатия газа по новейшей технологии. Продукцию планируется поставлять в Китай, при этом инвестор готов построить в порту необходимую инфраструктуру.
«Я предложил китайской стороне выйти на компанию НОВАТЭК, которая реализует проекты по перевалке сжиженного природного газа. Здесь возможно объединение усилий при создании современного хаба», — заявил после переговоров Ю. Трутнев.
Как известно, НОВАТЭК планирует построить морской терминал по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке. В настоящее время компания определяет место под размещение перегрузочного комплекса. В рамках проекта будут созданы специальные крупнообъемные танкеры-накопители, способные вместить порядка 360 тыс. куб. м сжиженного газа. Ожидается, что ежегодная мощность терминала составит до 20 млн т, а период его функционирования превысит 40 лет. В создание этого комплекса потребуется вложить от $1 млрд до $1,5 млрд
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