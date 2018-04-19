Бюджет Белгородской области по итогам 2017 года впервые за 20 лет исполнен с профицитом

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Белгородская область по итогам 2017 года исполнила бюджет с профицитом в 1,4 млрд рублей. Подобных результатов область добилась впервые за последние 20 лет, сообщил в четверг в ходе итогового отчета о социально-экономическом развитии региона за прошедший год губернатор Белгородской области Евгений Савченко

"Впервые за последние 20 лет областной бюджет в прошедшем году исполнен с профицитом в объеме 1,4 млрд рублей. Его доходы были увеличены в сравнении с предыдущим годом на 20%. Региональная экономика в 2017 году успешно отражала все макроэкономические вызовы и уверенно наращивала объемы производства", — сказал Савченко.

Как уточнили ТАСС в управлении доходов бюджета департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области, достичь профицита удалось за счет увеличения собственных доходов региона, в том числе налога на прибыль.

"Налог на прибыль хорошо пошел, особенно от организаций горно-металлургического комплекса, стабилизировались курсы иностранных валют — это большое влияние оказало на этот период. Собственных доходов в 2016 году мы собрали 46 млрд рублей, а в 2017 году — 66,6 млрд рублей", — отметила собеседница агентства.

По словам Савченко, положительное влияние на экономическую ситуацию в области в 2017 году оказало динамичное развитие не только горно-металлургического, но и агропродовольственного комплексов, машиностроения и других отраслей, благодаря чему рост промышленного производства по итогам года составил 106%. Кроме того, за этот период завершилось несколько значимых для Белгородской области инвестиционных проектов общей стоимостью более 40 млрд рублей. Всего инвестиции в основной капитал за прошлый год составили порядка 140 млрд рублей — на 3,8 млрд меньше, чем в 2016 году.