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ВТБ выплатил 90% страховых возмещений вкладчикам «АК Банка»
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ВТБ выплатил 90% страховых возмещений вкладчикам «АК Банка» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За первую неделю выплат страховых возмещений банк ВТБ выплатил 9,3 миллиарда рублей вкладчикам «АктивКапитал Банка», что в совокупности составляет 90% от общего объема выплат, сообщает пресс-служба ВТБ.
По данным Агентства по страхованию вкладов на 18 апреля, за первую неделю выплат вкладчикам банка было выплачено 19 миллиардов рублей или 83% страховой ответственности АСВ.
Напомним, получить страховое возмещение через банк ВТБ могут жители Москвы, Королева, Мытищ, Одинцово, Санкт-Петербурга, Самары, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля, Воронежа, Перми, Иркутска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Саратова, Энгельса, Екатеринбурга и Бузулука. Отметим, что ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с М-Я.
Напомним, ранее ПАО «Сбербанк» и Банк ВТБ стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «АК Банк», у которой в конце марта текущего года Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций.
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