ВТБ выплатил 90% страховых возмещений вкладчикам «АК Банка»

За первую неделю выплат страховых возмещений банк ВТБ выплатил 9,3 миллиарда рублей вкладчикам « АктивКапитал Банка », что в совокупности составляет 90% от общего объема выплат, сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным Агентства по страхованию вкладов на 18 апреля, за первую неделю выплат вкладчикам банка было выплачено 19 миллиардов рублей или 83% страховой ответственности АСВ.

Одинцово, Санкт-Петербурга, Самары, Сызрани, Тольятти, Напомним, получить страховое возмещение через банк ВТБ могут жители Москвы , Королева, Мытищ Новокуйбышевска , Кинеля, Воронежа, Перми Иркутска , Ростова-на-Дону, Новочеркасска Саратова , Энгельса, Екатеринбурга и Бузулука. Отметим, что ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с М-Я.