Крымский РНКБ планирует удвоить ипотечный портфель в 2018 году 

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) планирует удвоить ипотечный портфель к концу 2018 года по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, рассказал RNS председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин.
«За нынешний год мы планируем удвоить прошлогодний ипотечный портфель. На конец 2017 года у нас было 3,9 млрд руб. выданных ипотечных кредитов. За I квартал нынешнего года к этой сумме уже добавился еще 1 млрд руб. Мы ожидаем, что к концу года будет примерно 8 млрд руб. То есть мы удвоим прошлогодние показатели», — сказал Якунин.