Сколько лет в среднем работают в крупных технологических компаниях

Uber — 1,8 года

Фото: Uber

Стоимость компании (по последней оценке): $72 миллиарда

Бонусы: бесплатные обеды и закуски, неограниченный оплачиваемый отпуск, фитнес-карта, скидки в Uber и UberEats.

Dropbox — 2,1 года

Фото: Dropbox

Стоимость компании (по последней оценке): $11,76 миллиарда

Бонусы: трехразовое питание, тренажерный зал в офисе и оплата телефонных расходов.

Tesla — 2,1 года

Фото: Tesla

Стоимость компании (по последней оценке): $50,73 миллиарда

Бонусы: оплата переезда и путешествий, опционы на покупку акций.

Известно, что сотрудникам Tesla часто приходится работать сверхурочно, поэтому неудивительно, что они довольно быстро перегорают.

Square — 2,3 года

Фото: Square

Стоимость компании (по последней оценке): $18,83 миллиарда

Бонусы: бесплатное питание, увеличенный декретный отпуск, возможность удаленной работы и неограниченные отгулы.

Facebook — 2,5 года

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Стоимость компании (по последней оценке): $477,93 миллиарда.

Бонусы: услуги прачечной и диетолога, бесплатные велосипеды, фитнес и тренажерный зал, транспортировка до офиса, выплата регулярного детского пособия и бесплатное проживание для стажеров.

Airbnb — 2,6 года

Фото: Getty Images

Стоимость компании (по последней оценке): $30 миллиардов

Бонусы: бесплатные уроки танцев и йоги, выпивка, ежемесячные купоны на $2 тысячи для оплаты аренды жилья через Airbnb в путешествиях и бесплатное питание.

Box — 2,7 года

Фото: Getty Images

Стоимость компании (по последней оценке): $2,85 миллиарда.

Бонусы: комнаты для сна, неограниченные отгулы, тренажерный зал, оплата телефонных расходов, бесплатная еда и напитки.

Фото: Getty Images/ Gareth Cattermole

Стоимость компании (по последней оценке): $135,24 миллиарда

Бонусы: обеды, неограниченный отпуск, увеличенный декретный отпуск и бесплатный доступ к Netflix.

Alphabet — 3,2 года

Фото: Glassdoor

Стоимость компании (по последней оценке): $718,69 миллиарда

Бонусы: бесплатное питание, кулинарные мастер-классы и выступления различных творческих людей и знаменитостей, услуги массажиста, компенсация расходов на обучение, автобусы до кампуса Google и… компенсация на случай смерти. «Google будет выплачивать 50% зарплаты погибшего сотрудника его супругу/партнеру в течение 10 лет после смерти», — указано среди прочих бонусов компании на Glassdoor.

Salesforce — 3,3 года

Фото: Cushman & Wakefield

Стоимость компании (по последней оценке): $87,06 миллиарда

Бонусы: компенсация платы за обучение, помощь сотрудникам, которым приходится долго добираться до офиса, и ежегодная возможность пожертвовать тысячу долларов в любой благотворительный фонд.

Apple — 5 лет Фото: Apple

Стоимость компании (по последней оценке): $886,58 миллиарда

Бонусы: скидки на продукцию Apple, бесплатные концерты таких знаменитостей, как Стиви Уандер , Деми Ловато и OneRepubilc, программа AppleCare для помощи в оплате обучения, услуги массажиста и врачей на территории кампуса.

Adobe — 5,3 года

Фото: Emily Hagopian Photography

Стоимость компании (по последней оценке): $110,33 миллиарда

Бонусы: спортзал, оплата расходов на общественный транспорт, возможность раз в пять лет взять творческий отпуск и много бесплатной еды.

Oracle — 7 лет Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Стоимость компании (по последней оценке): $188,11 миллиарда

Бонусы: «корпоративные цены» на ежедневные продукты от «предметов личной гигиены и еды до телефонов, компьютеров и билетов», возможность удаленной работы и неограниченное количество отгулов.

Фото: Cisco

Стоимость компании (по последней оценке): $207,15 миллиарда

Бонусы: спортзал в офисе, 5 специальных оплачиваемых дней в году, во время которых можно заняться волонтерской работой, а также ежеквартальные бонусы каждому отделу, которые можно потратить на социальные развлечения.

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