Сколько лет в среднем работают в крупных технологических компаниях 

Uber — 1,8 года
Фото: Uber
Стоимость компании (по последней оценке): $72 миллиарда
Бонусы: бесплатные обеды и закуски, неограниченный оплачиваемый отпуск, фитнес-карта, скидки в Uber и UberEats.
Dropbox — 2,1 года
Фото: Dropbox
Стоимость компании (по последней оценке): $11,76 миллиарда
Бонусы: трехразовое питание, тренажерный зал в офисе и оплата телефонных расходов.
Tesla — 2,1 года
Фото: Tesla
Стоимость компании (по последней оценке): $50,73 миллиарда
Бонусы: оплата переезда и путешествий, опционы на покупку акций.
Известно, что сотрудникам Tesla часто приходится работать сверхурочно, поэтому неудивительно, что они довольно быстро перегорают.
Square — 2,3 года
Фото: Square
Стоимость компании (по последней оценке): $18,83 миллиарда
Бонусы: бесплатное питание, увеличенный декретный отпуск, возможность удаленной работы и неограниченные отгулы.
Facebook — 2,5 года
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Стоимость компании (по последней оценке): $477,93 миллиарда.
Бонусы: услуги прачечной и диетолога, бесплатные велосипеды, фитнес и тренажерный зал, транспортировка до офиса, выплата регулярного детского пособия и бесплатное проживание для стажеров.
Airbnb — 2,6 года
Фото: Getty Images
Стоимость компании (по последней оценке): $30 миллиардов
Бонусы: бесплатные уроки танцев и йоги, выпивка, ежемесячные купоны на $2 тысячи для оплаты аренды жилья через Airbnb в путешествиях и бесплатное питание.
Box — 2,7 года
Фото: Getty Images
Стоимость компании (по последней оценке): $2,85 миллиарда.
Бонусы: комнаты для сна, неограниченные отгулы, тренажерный зал, оплата телефонных расходов, бесплатная еда и напитки.
Netflix — 3,1 года
Фото: Getty Images/ Gareth Cattermole
Стоимость компании (по последней оценке): $135,24 миллиарда
Бонусы: обеды, неограниченный отпуск, увеличенный декретный отпуск и бесплатный доступ к Netflix.
Alphabet — 3,2 года
Фото: Glassdoor
Стоимость компании (по последней оценке): $718,69 миллиарда
Бонусы: бесплатное питание, кулинарные мастер-классы и выступления различных творческих людей и знаменитостей, услуги массажиста, компенсация расходов на обучение, автобусы до кампуса Google и… компенсация на случай смерти. «Google будет выплачивать 50% зарплаты погибшего сотрудника его супругу/партнеру в течение 10 лет после смерти», — указано среди прочих бонусов компании на Glassdoor.
Salesforce — 3,3 года
Фото: Cushman & Wakefield
Стоимость компании (по последней оценке): $87,06 миллиарда
Бонусы: компенсация платы за обучение, помощь сотрудникам, которым приходится долго добираться до офиса, и ежегодная возможность пожертвовать тысячу долларов в любой благотворительный фонд.
Apple — 5 лет Фото: Apple
Стоимость компании (по последней оценке): $886,58 миллиарда
Бонусы: скидки на продукцию Apple, бесплатные концерты таких знаменитостей, как Стиви Уандер, Деми Ловато и OneRepubilc, программа AppleCare для помощи в оплате обучения, услуги массажиста и врачей на территории кампуса.
Adobe — 5,3 года
Фото: Emily Hagopian Photography
Стоимость компании (по последней оценке): $110,33 миллиарда
Бонусы: спортзал, оплата расходов на общественный транспорт, возможность раз в пять лет взять творческий отпуск и много бесплатной еды.
Oracle — 7 лет Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Стоимость компании (по последней оценке): $188,11 миллиарда
Бонусы: «корпоративные цены» на ежедневные продукты от «предметов личной гигиены и еды до телефонов, компьютеров и билетов», возможность удаленной работы и неограниченное количество отгулов.
Cisco — 7,8 года
Фото: Cisco
Стоимость компании (по последней оценке): $207,15 миллиарда
Бонусы: спортзал в офисе, 5 специальных оплачиваемых дней в году, во время которых можно заняться волонтерской работой, а также ежеквартальные бонусы каждому отделу, которые можно потратить на социальные развлечения.
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