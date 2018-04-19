Иван Саввиди впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes

— Ростовский бизнесмен ворвался в рейтинг сразу же на 53-е место. Состояние 59-летнего предпринимателя эксперты оценивают в 1 миллиард 900 миллионов рублей, — пишет Forbes.

Как известно, Иван Саввиди — владелец управляющей компании «Группа Агроком». Судя по всему, в этом году он попал в рейтинг Forbes из-за выгодной сделки по продаже своего «Донского табака» компании Japan Tobacco за 1,6 миллиарда долларов.

Недавно Саввиди стал героем большого скандала, который произошел на матче принадлежащей ему футбольной команды. Донской предприниматель возмутился тем, что его команде не засчитали гол, забитый в ворота соперника. Он выбежал на поле и стал спорить с арбитром, а внимательные зрители заметили пистолет у него в кобуре.

Присутствующие на игре болельщики написали в Twitter, что Саввиди вел себя неадекватно Волейболист Георгиос Папазоглу утверждал, что дончанин угрожал убить рефери. Из-за выходки Саввиди матч отменили, а «ПАОК» присудили техническое поражение.

После этого бизнесмен извинился, что во время игры выбежал на поле и вступил в спор с арбитром. Но дисциплинарный комитет греческой Суперлиги наказал бизнесмена: ему на три года запретили посещать матчи чемпионата и оштрафовали на 100 тысяч евро.