Ещё
Иван Саввиди впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Первый легальный бордель открывается в России
Первый легальный бордель открывается в России

Иван Саввиди впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «200 самых богатых бизнесменов России — 2018». В этот список впервые попал председатель совета директоров компании «Группа Агроком» Иван Саввиди.
— Ростовский бизнесмен ворвался в рейтинг сразу же на 53-е место. Состояние 59-летнего предпринимателя эксперты оценивают в 1 миллиард 900 миллионов рублей, — пишет Forbes.
Как известно, Иван Саввиди — владелец управляющей компании «Группа Агроком». Судя по всему, в этом году он попал в рейтинг Forbes из-за выгодной сделки по продаже своего «Донского табака» компании Japan Tobacco за 1,6 миллиарда долларов.
Недавно Саввиди стал героем большого скандала, который произошел на матче принадлежащей ему футбольной команды. Донской предприниматель возмутился тем, что его команде не засчитали гол, забитый в ворота соперника. Он выбежал на поле и стал спорить с арбитром, а внимательные зрители заметили пистолет у него в кобуре.
Присутствующие на игре болельщики написали в Twitter, что Саввиди вел себя неадекватно Волейболист Георгиос Папазоглу утверждал, что дончанин угрожал убить рефери. Из-за выходки Саввиди матч отменили, а «ПАОК» присудили техническое поражение.
После этого бизнесмен извинился, что во время игры выбежал на поле и вступил в спор с арбитром. Но дисциплинарный комитет греческой Суперлиги наказал бизнесмена: ему на три года запретили посещать матчи чемпионата и оштрафовали на 100 тысяч евро.
В рейтинге Forbes в очередной раз оказался и ростовский бизнесмен, владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Донской предприниматель поднялся в списке на 9 строчек и занял 155-е место. За год его состояние состояние Владимира Мельникова увеличилось с 600 миллионов долларов до 700 миллионов долларов.
Рейтинг Forbes возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. За год он заработал 19,1 миллиарда долларов. Второе место досталось владельцу «Северстали» Алексею Мордашову (18,7 миллиарда долларов), а третье — председателю советов директоров нефтехимической компании «Сибур» и газовой компании «Новатэк» Леониду Михельсону (18 миллиардов долларов).
161.ru: последние новости
В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Таганрожцам продали б/у троллейбусы из Астрахани Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии191
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть27
В Москве загорелся ТЦ57
РФ потребовала от США компенсаций97
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение