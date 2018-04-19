РНКБ выплатил в Крыму более 90% страховых выплат вкладчикам лишенного лицензии банка «ВВБ» 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся крупнейшим в Крыму, выплатил более 90% страховых выплат, которые были положены крымским и севастопольским вкладчикам лишившегося лицензии банка «ВВБ», сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в четверг председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.
"Все выплатили, всем, кто обратился, по крайней мере. [Выплачено] за 90% по сумме [средств, положенных вкладчикам «ВВБ»] в Крыму", — сказал он.
Банк приступил к выплатам с декабря 2017 года. Собеседник уточнил, что вкладчики могут обратиться за ними в течение полугода. Те, которым положены небольшие суммы выплат, обычно приходят за ними не сразу.
Ранее сообщалось, что Банк России приказом от 9 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка «ВВБ». Агентство по страхованию вкладов выбрало РНКБ для работы с клиентами ВВБ, проживающими в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а Сбербанк — с клиентами во всех остальных субъектах России. Выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации составят около 11,2 млрд руб., всего могут обратиться около 19 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,8 тыс., имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 200 млн рублей. Офисы банка находятся в Крыму, Санкт-Петербурге, Москве, Костроме, Ярославской области, Рязани, Иванове и Владимире.
РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.