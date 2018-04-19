РНКБ выплатил в Крыму более 90% страховых выплат вкладчикам лишенного лицензии банка «ВВБ»

"Все выплатили, всем, кто обратился, по крайней мере. [Выплачено] за 90% по сумме [средств, положенных вкладчикам «ВВБ»] в Крыму", — сказал он.

Банк приступил к выплатам с декабря 2017 года. Собеседник уточнил, что вкладчики могут обратиться за ними в течение полугода. Те, которым положены небольшие суммы выплат, обычно приходят за ними не сразу.

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.