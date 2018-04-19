Долг жителей Башкирии за коммунальные услуги превысил 2,5 млрд рублей

Общая задолженность жителей Башкирии за коммунальные услуги по состоянию на 1 апреля превысила 2,5 млрд руб., заявил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.

«Данные на 1 апреля 2018 года такие: задолженность по коммунальным услугам составляет 2,513 млрд руб. В сравнении с 2017 годом это больше на 100 млн руб. В частности, уфимцы задолжали более 1 млрд руб.», — цитирует Хусаинова mkset.ru.

По словам чиновника, жители Башкирии задолжали за отопление 799 млн руб., за горячее водоснабжение — 477 млн руб., за холодную воду — 315 млн руб., за свет и газ — 39 млн и 92,8 млн руб. соответственно.