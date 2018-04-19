Ещё
Долг жителей Башкирии за коммунальные услуги превысил 2,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долг жителей Башкирии за коммунальные услуги превысил 2,5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Общая задолженность жителей Башкирии за коммунальные услуги по состоянию на 1 апреля превысила 2,5 млрд руб., заявил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.
«Данные на 1 апреля 2018 года такие: задолженность по коммунальным услугам составляет 2,513 млрд руб. В сравнении с 2017 годом это больше на 100 млн руб. В частности, уфимцы задолжали более 1 млрд руб.», — цитирует Хусаинова mkset.ru.
По словам чиновника, жители Башкирии задолжали за отопление 799 млн руб., за горячее водоснабжение — 477 млн руб., за холодную воду — 315 млн руб., за свет и газ — 39 млн и 92,8 млн руб. соответственно.
Rambler News Service: последние новости
Правительство Крыма договаривается о продаже «Крымтелекома» с операторами «большой тройки» «Роскосмос» планирует консолидировать 100% РКК «Энергия» Банк ФК «Открытие» предупредил клиентов о возможных двойных списаниях по картам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии66
В Москве загорелся ТЦ23
РФ потребовала от США компенсаций88
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии80
Центральная Россия покроется снегом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение