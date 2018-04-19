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ЦБ пока не увидел кандидатов на санацию среди страховщиков
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ЦБ пока не увидел кандидатов на санацию среди страховщиков 

Ведомости 2 часа назад
Центробанк в настоящее время не видит на страховом рынке ни одного кандидата для проведения финансового оздоровления, передает слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина «Интерфакс».
Согласно новому закону ЦБ создаст фонд консолидации страхового сектора, аналогичный такой же структуре на банковском рынке. Вопрос наполнения фонда деньгами будет решаться по мере необходимости в случае принятия решения о финансовом оздоровлении какого-либо страховщика, отметил Чистюхин. Механизм санации в целом повышает доверие потребителей и инвесторов к рынку страховых услуг, констатировал зампред ЦБ.
По закону решение о санации страховщика будет принимать совет директоров ЦБ. Фонд сможет приобретать не менее 75% в проблемных страховых компаниях и будет предоставлять им субординированные займы. ЦБ также получит право отзывать лицензию у страховщика, если компания в течение года более чем на 20% нарушит нормативные требования к финансовой устойчивости.
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