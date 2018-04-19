Свердловские миллиардеры за год стали еще богаче / РЕЙТИНГ 

В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который составил Forbes, попали бизнесмены, ведущие бизнес в Свердловской области и владеющие активами на Среднем Урале. Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России, в который традиционно попали свердловчане. Самый богатый среди них — президент УГМК Искандер Махмудов: он занял 16-ю строчку рейтинга. За прошлый год его состояние выросло на $800 млн и теперь оценивается в $7,3 млрд Сейчас он владеет пакетами УГМК, «Кузбассразрезугля», «Трансмашхолдинга».
Состояние генерального директора УГМК Андрея Козицына выросло на $500 млн до $4,8 млрд, в результате он перешел с 28 на 25 строчку рейтинга. Также владеет пакетами Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля», «УГМК-Транс».
Значительнее всего увеличилось за прошлый год состояние председателя совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — на $1,5 млрд до $3,4 млрд Он занял 33 точку рейтинга (в прошлом году он был на 47 месте). Владеет 80% акций Русской медной компании, третьего по величине производителя меди.
В первую сотню (62 место) также вошел председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, увеличив за год состояние с $1,4 млрддо $1,6 млрд Контрольные пакеты акций ТМК и группы «Синара» с активами в машиностроении, девелопменте, финансах, агробизнесе.
Напомним, свердловские миллиардеры входят не только в российский, но и в мировой список Forbes.