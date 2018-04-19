Сбой в POS-терминалах «Зенита» привел к двойному списанию средств клиентов ряда банков

Технический сбой в платежных терминалах банка «Зенит» стал причиной двойного списания средств с карт клиентов ряда банков, сообщили РИА Новости в колл-центре банка «Зенит».

"Да, был сбой, 16 апреля произошло двойное списание. По данному вопросу средства будут возвращены в течение 1-2 рабочих дней автоматически на карты", — пояснили в колл-центре банка «Зенит».

Сотрудник банка уточнил, что данный сбой затронул клиентов ряда банков. Также он отметил, что в настоящее время "Зенит" занимается решением данной проблемы, и возврат средств клиентов произойдёт в ближайшее время.

Вместе с тем, при звонке в колл-центр банка «Открытие» автоответчик оповещает клиентов о возможности двойных списаний по картам. «Были двойные списания из-за того, что финансовое подтверждение было от банка „Зенит“, данные от их POS-терминалов (платёжных терминалов — ред.) приходили в банк „Открытие“ некорректно. Сейчас банк „Открытие“ в курсе, всё будет исправлено в ближайшее время», — сообщил сотрудник контакт-центра банка «Открытие». По картам самого банка проблем у клиентов не было, уточнил собеседник агентства. «Нет, проблемы были у устройств банка „Зенит“, — пояснил он.

В банке „Открытие“ подтвердили ошибочное списание средств с карт ряда клиентов из-за проблем в POS-терминалах банка „Зенит“. „Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить. Объем операций незначительный, со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку“, — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка „Открытие“.

Комментарием банка „Зенит“ РИА Новости пока не располагает.