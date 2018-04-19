Более 450 млн рублей на создание ясельных групп в детсадах получит Нижегородская область из федерального бюджета

Проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был рассмотрен на состоявшемся 19 апреля заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области . Об этом сообщает Управление по взаимодействию со СМИ регионального парламента.

В соответствии с законопроектом, безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 1 млрд 167 млн рублей. Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, в их числе — дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетников.

На софинансирование государственных программ, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник предложено направить 172,9 млн рублей. Речь идет о создании «Бережливых поликлиник».

На создание дополнительных мест в детских садах для детей от двух месяцев до трех лет предложено направить 453,3 млн федеральных рублей.

На подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года — 197 млн рублей. Также в областном бюджете предложено предусмотреть софинансирование расходов на эти цели в сумме 19,9 млн рублей.

Будут увеличены ассигнования дорожного фонда Нижегородской области за счет неиспользованных ассигнований 2017 года — 324,2 млн рублей.

"Мы рассмотрели поправки, связанные с новыми поступлениями из федерального бюджета. В основном, это софинансирование ремонта детских садов и увеличения зарплаты бюджетников. Также мы распределили 324 млн рублей, оставшиеся на счетах дорожного фонда, на объекты строительства в 2018 году", — сообщил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2018 год составят:

— доходы: 145 млрд рублей (увеличены на 1,1 млрд рублей);

— расходы: 148 млрд рублей (увеличены на 1,5 млрд рублей);

— дефицит: 3 млрд рублей (увеличен на 324 млн рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2018 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета, то есть увеличение дефицита не ведет к увеличению объема госдолга.

Проект изменений в закон об облбюджете рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Заксобрания, которое состоится 24 апреля.