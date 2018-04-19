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Почта Банк запустил cash back для пенсионных и зарплатных клиентов
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Почта Банк запустил cash back для пенсионных и зарплатных клиентов 

Банки.ру 3 часа назад
Теперь ежемесячно на сберегательный счет (карту) будет начисляться 3% от суммы покупок в категориях «аптеки», «топливо», «транспорт».
Максимальная сумма вознаграждения составляет 3 тыс. рублей в месяц.
Сash back доступен действующим зарплатным и пенсионным клиентам. Он автоматически подключается всем новым клиентам после первого поступления пенсии или заработной платы на сберегательный счет.
«Период проведения акции длится до 31 декабря 2018 года. В указанный срок клиент может присоединиться к акции при условии, что осталось не менее 30 дней до ее окончания», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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