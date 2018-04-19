Почта Банк запустил cash back для пенсионных и зарплатных клиентов

Теперь ежемесячно на сберегательный счет (карту) будет начисляться 3% от суммы покупок в категориях «аптеки», «топливо», «транспорт».

Максимальная сумма вознаграждения составляет 3 тыс. рублей в месяц.

Сash back доступен действующим зарплатным и пенсионным клиентам. Он автоматически подключается всем новым клиентам после первого поступления пенсии или заработной платы на сберегательный счет.