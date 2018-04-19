Импорт газа в Нидерланды в 2017 году впервые превысил собственную добычу

Импорт природного газа в Нидерланды в 2017 году впервые превысил собственную добычу газа, следует из данных статистического бюро Нидерландов ( CBS ).

Добыча газа в Нидерландах в 2017 году снизилась на 13% по сравнению с 2016 годом — до 43,9 миллиарда кубометров. При этом импорт газа в 2017 году вырос на 18% — до 49,4 миллиарда кубометров. Таким образом, импорт газа в Нидерланды в 2017 году впервые превысил показатели собственной добычи — на 5,5 миллиарда кубометров.

Импорт газа из Норвегии в 2017 году составил около 46% от общего объема, Великобритании — вырос на 42% и достиг доли в 16%, импорт через Германию , откуда поступает, в том числе, российский газ, снизился на 26% и составил 21% от общего объема импортируемого газа, сообщает агентство Блумберг

Экспорт газа из Нидерландов в 2017 году снизился на 6,2% по сравнению с 2016 годом — до 52 миллиардов кубометров.

В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) сообщил, что правительство планирует сократит добычу газа на месторождении Гронинген до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и прекратит добычу полностью к 2030 году. Прекращение добычи на месторождении связано с землетрясением магнитудой 3,4, произошедшим 8 января в Гронингене, на севере Нидерландов, которое стало самым сильным в регионе за последние годы. Добыча на месторождении увеличивает частоту и интенсивность землетрясений в провинции, поэтому с 2014 года власти постепенно сокращают производство на этом месторождении, которое удовлетворяет до 10% спроса на газ из Европы.

Сейчас добыча на месторождении составляет около 21,6 миллиарда кубометров в год. Министерство экономики Нидерландов сообщало, что добыча снизится до 20 миллиардов кубометров в течение отчетного года, который начнется в октябре 2018 года, и до 17,5 миллиарда кубометров — за год, начинающийся с октября 2019 года.