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РСХБ предоставит свыше 15 млрд рублей на молочный проект вьетнамской группы TH в Калужской области
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РСХБ предоставит свыше 15 млрд рублей на молочный проект вьетнамской группы TH в Калужской области 

Банки.ру 48 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Россельхозбанк намерен предоставить свыше 15 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов молочного направления вьетнамской группы TH («ТХ»). При поддержке банка компания планирует построить в Калужской области два высокотехнологичных животноводческих комплекса на 12 тыс. голов и молокоперерабатывающий завод мощностью 1 тыс. тонн сырого молока в сутки, указано в сообщении РХСБ.
Средства на реализацию проекта планируется направить в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита руководства РСХБ во Вьетнам.
TH Group — группа компаний, реализующая проекты в АПК, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе и образовании. Продукция компании представлена в 39 странах. Группа компаний развивает свою деятельность в ряде регионов России, в том числе в Московской, Калужской, Тюменской областях, Башкирии, Приморском крае.
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