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РСХБ поддержит молочный проект вьетнамской группы TH в Калужской области
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РСХБ поддержит молочный проект вьетнамской группы TH в Калужской области 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
При поддержке Банка компания планирует построить в Калужской области два высокотехнологичных животноводческих комплекса на 12 тыс. голов и молокоперерабатывающий завод мощностью 1 тыс. т сырого молока в сутки. Средства на реализацию проекта планируется направить в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита руководства РСХБ во Вьетнам.
TH Group — группа компаний, реализующая проекты в АПК, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе и образовании. Продукция компании представлена около 50 наименованиями, реализуемыми в 39 странах мира. Ежегодно TH Group производит порядка 200 тыс. т молока, на ее долю приходится более 50% молочного рынка Вьетнама. Группа компаний развивает свою деятельность в ряде регионов России: Московской, Калужской, Тюменской областях, Республике Башкортостан, Приморском крае и других.
РСХБ оказывает значительную финансовую поддержку проектам молочного направления по всей стране. Всего за время деятельности Банка на эти цели предоставлено финансирование на сумму более 118 млрд рублей.
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