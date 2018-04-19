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В Воронежской области планируют построить 10 крупных молочных комплексов
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В Воронежской области планируют построить 10 крупных молочных комплексов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Руководство Воронежской области планирует обеспечить формирование кластера по производству мясных и молочных продуктов, сообщил врио губернатора Алексей Гусев в своем отчете о работе регионального правительства.
Для этого планируется реализовать ряд проектов. В мясном скотоводстве — увеличить количество голов на 45 тысяч, что обеспечит рост производства говядины на 50%. В свиноводстве — нарастить объёмы производства на 50%. Планируется построить не менее десяти крупных молочных комплексов, в том числе четыре — уже в этом году. Это позволит к 2020 году производить свыше миллиона тонн молока в год.
За счёт развития сельского хозяйства будут обеспечены новые проекты в пищевой промышленности. Правительство области поддержит переработку мяса молока и расширение выпуска кондитерской продукции. Общий объём инвестиций — более 20 миллиардов рублей.
Регион ждут новые проекты по глубокой переработке зерна, производству кормовых ингредиентов, развитию селекционно-генетических центров в животноводстве. А также Воронежская область может стать центром производства экологически чистой органической продукции. Это предполагает сертификацию земельных участков и самой продукции, формирование нормативной базы и продвижение продукции в розничных сетях.
Планируется, что в течение трёх лет в агропромышленных комплекс поступят инвестиции в объёмен не менее 60 миллиардов рублей. Это позволит создать около четырех тысяч рабочих мест. При этом среднегодовой рост в сельском хозяйстве должен достигнуть не менее 2%, а в перерабатывающей промышленности — не менее 5%.
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