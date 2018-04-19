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На льготное кредитование АПК выделят 5 млрд рублей
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На льготное кредитование АПК выделят 5 млрд рублей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделит 5 млрд рублей из резервов на льготное кредитование сельского хозяйства, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт РИА «Новости».
«Мы продолжим оказывать поддержку сельскому хозяйству. Сегодня выделяется более пяти миллиардов рублей из резервов правительства. Деньги пойдут на субсидии кредитным организациям, чтобы аграрии смогли взять кредит по льготной ставке — до пяти процентов годовых, что является весьма популярной формой поддержки сельскохозяйственных проектов», — заявил Медведев.
С 14 марта в силу вступило постановление Правительства, скорректировавшее правила предоставления и распределения субсидий в агропромышленном комплексе.
Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы. В частности, обновлены правила предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей АПК, развитие мелиорации сельхозземель и повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
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