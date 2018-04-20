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В 2018 году бюджет Омска пополнился на 1,4 млрд рублей
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В 2018 году бюджет Омска пополнился на 1,4 млрд рублей 

АиФ-Омск 33 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.
За первые три месяца 2018 года в бюджет Омска поступило 1,4 млрд налоговов. Это на 159 млн рублей больше, чем в 2017 году (12,1%). В городе увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц на 14,7% или на 125 млн рублей.
«Поступления налогов и сборов в бюджет города Омска за 1 квартал 2018 года на 90,2% сформированы такими налогами, как налог на доходы физических лиц — 66,4%, единый налог на вмененный доход — 12,3%, земельный налог — 11,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что в бюджет Омска также зачислили 10% налога, который взимается в связи с компаний и предпринимателей.
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