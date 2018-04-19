Банк «Открытие» заявил о сбое и возможном двойном списании средств по картам

Клиенты банка «Открытие» могут столкнуться с двойным списанием средств по картам. Причиной этому стал технический сбой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на колл‐центр финансовой организации.

Проблему объяснили ошибкой, которую допустил один из банков-участников платежной системы MasterCard. Он и произвел повторные списания по клиентским картам других банков.

Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой

— колл-центр банка.

В «Открытии» уточнили, что среди прочих оказались и их клиенты. Объем операций в организации оценили как незначительный.

«Со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку», — добавили в пресс-службе «Открытия».

Информацию о денежных средствах на счетах клиентов в банке обещают восстановить в ближайшее время.