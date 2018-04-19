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Банк «Открытие» заявил о сбое и возможном двойном списании средств по картам
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Банк «Открытие» заявил о сбое и возможном двойном списании средств по картам 

360tv.ru 1 час назад
Клиенты банка «Открытие» могут столкнуться с двойным списанием средств по картам. Причиной этому стал технический сбой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на колл‐центр финансовой организации.
Проблему объяснили ошибкой, которую допустил один из банков-участников платежной системы MasterCard. Он и произвел повторные списания по клиентским картам других банков.
Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой
— колл-центр банка.
В «Открытии» уточнили, что среди прочих оказались и их клиенты. Объем операций в организации оценили как незначительный.
«Со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку», — добавили в пресс-службе «Открытия».
Информацию о денежных средствах на счетах клиентов в банке обещают восстановить в ближайшее время.
Накануне Банк России исключил PayPal из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По данным ЦБ РФ, компания больше не соответствует критериям отбора, которые приняли в ноябре 2017 года.
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