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Кремль оценил идею национализации «Русала»
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Кремль оценил идею национализации «Русала» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать «Русал», попавший под американские санкции.
Песков отметил, что кабмин по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева занимается вопросами оказания возможной поддержки компаниям, которые столкнулись с санкционным давлением. Он отметил, что тема эта «правительственная».
«Вы знаете, что в экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это (национализация — прим. ВЗГЛЯД) — одна из них», — приводит его слова РИА «Новости».
При этом Песков отметил, что в данном случае необходимо учитывать мнение акционеров компаний, собственников компаний, возможности правительства. «Поэтому, скажем так, в данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые сейчас активно обсуждаются», — заметил он, говоря об инициативе, озвученной Шохиным.
«Но насколько мне известно, пока каких-то готовых сценариев, готовых форм по оказанию поддержки пока еще нет, что вполне объяснимо», — добавил Песков.
В начале недели акции «Русала» приблизились к историческому минимуму.
9 апреля «Русал» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.
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