Кремль оценил идею национализации «Русала»

Песков отметил, что кабмин по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева занимается вопросами оказания возможной поддержки компаниям, которые столкнулись с санкционным давлением. Он отметил, что тема эта «правительственная».

«Вы знаете, что в экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это (национализация — прим. ВЗГЛЯД) — одна из них», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом Песков отметил, что в данном случае необходимо учитывать мнение акционеров компаний, собственников компаний, возможности правительства. «Поэтому, скажем так, в данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые сейчас активно обсуждаются», — заметил он, говоря об инициативе, озвученной Шохиным.

«Но насколько мне известно, пока каких-то готовых сценариев, готовых форм по оказанию поддержки пока еще нет, что вполне объяснимо», — добавил Песков.

В начале недели акции «Русала» приблизились к историческому минимуму.