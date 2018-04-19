Госбанки — надежная инвестиция в сектор, — Евгений Кипнис, старший аналитик Альфа-банка

Мы считаем, что недавно начавшийся новый кредитный цикл в российском банковском секторе все еще находится на раннем этапе, что подразумевает высокий потенциал роста рынка на среднесрочном горизонте. Мы ожидаем качественный рост кредитного портфеля на протяжении текущего цикла; поддержку ему окажут взвешенный контроль со стороны ЦБ и более осторожный подход к рискам самих банков. Мы считаем, что акции Сбербанка ВТБ — хорошая инвестиция в расчете на рост сектора, учитывая их диверсифицированные бизнес-модели, высокую ликвидность и статус «тихих гаваней» для корпоративных и розничных клиентов. Мы считаем Сбербанк инвестицией в расчете на качество бизнеса; потенциал роста этих бумаг мы оцениваем в 51-57% на временном горизонте один год. Акции ВТБ — это инвестиция в расчете на восстановление прибыльности, потенциал роста его бумаг на горизонте один год составляет 23-28%. Политика банков, направленная на увеличение дивидендных выплат, окажет поддержку акциям обоих банков. Таким образом, мы возобновляем аналитическое освещение Сбербанка и ВТБ с рекомендаций ВЫШЕ РЫНКА и считаем недавние распродажи на рынке привлекательной возможностью для покупки этих бумаг.

Мы ожидаем качественный рост на протяжении текущего кредитного цикла

На наш взгляд, рост в текущем кредитном цикле будет более медленным, но более качественным в сравнении с предыдущим (по оценке команды макроэкономистов Альфа-Банка , среднегодовые темпы роста кредитов в 2017-2022П составят 7% против 44% в 2004-2008 гг. и 22% в 2010-2014 гг.). Такой характер роста будут поддерживать взвешенный контроль со стороны ЦБ и более осторожный подход к риску со стороны самих банков, что приведет к снижению стоимости риска (по нашей оценке, для Сбербанка и ВТБ она составит 1,2-1,5% в 2018-2020П против 1,5-3,3% в 2014-2017 гг.).

Госбанки — привлекательная возможность для инвестиций в сектор

Благодаря сочетанию статуса «тихой гавани» для российских компаний и розничных клиентов и хорошей ликвидности Сбербанк и ВТБ имеют возможности для дальнейшего снижения стоимости фондирования. Этот факт, а также диверсифицированные бизнес-модели банков должны смягчить давление, которое оказывает снижение процентных ставок на ЧПМ. Мы ожидаем, что ЧПМ составит 5,2-5,6% у Сбербанка и 4,0-4,1% — у ВТБ в 2018-2020 гг. (наша оценка немного превосходит прогноз руководства) при ключевой ставке 6,75% в среднесрочной перспективе.

Намерение обоих банков выплачивать щедрые дивиденды приведет к переоценке акций. Как Сбербанк, так и ВТБ — это инвестиции в расчете на рост дивидендных выплат. Мы ожидаем, что благодаря способности генерировать капитал Сбербанк сможет направить на дивиденды 50% своей прибыли в 2018 г., на год опередив свой план по дивидендам. Новая дивидендная политика ВТБ позволит увеличить дивиденды миноритарным акционерам. По нашему прогнозу, дивидендная доходность в 2017-20П по обыкновенным акциям Сбербанка составит 5,8-10,4% и 6,6-11,9% по префам; по акциям ВТБ — 6,6-8,3%.

Оценка и риски

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА). Мы присваиваем Сбербанку рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА: акции банка — хорошая ставка на качество бизнеса, тогда как способность банка генерировать капитал и щедрые дивиденды в конечном счете приведут к переоценке акций. Сейчас Сбербанк торгуется по коэффициенту 2018-19E P/BV на уровне 1,0-1,1x, что предполагает оправданную премию к российским аналогам; тем не менее, он еще отстает от аналогов на развивающихся рынках с аналогичным показателем ROE (в среднем они торгуются на 2,4x P/BV). Также, Сбербанк торгуется немного ниже исторического среднего мультипликатора P/BV 1,2x. Наша РЦ на год составляет 321 руб., 286 руб. и $21,4 соответственно за одну обыкновенную акцию, одну привилегированную акцию и ГДР (на основе модели ДДП), что предполагает потенциал роста 51-57%.