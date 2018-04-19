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Владельцы добавят в капитал РН Банка 3 млрд рублей
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Владельцы добавят в капитал РН Банка 3 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Департамент корпоративных отношений Банка России 19 апреля зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций АО «РН Банк», размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 10200170B005D.
По информации на сайте ЦБ, размещается 2 млн акций выпуска номинальной стоимостью 1,4 тыс. рублей за бумагу, то есть общий объем допэмиссии по номинальной стоимости достигнет 2,8 млрд рублей.
На текущий момент размер уставного капитала банка составляет 3,269 млрд рублей.
Как свидетельствуют материалы эмитента на портале раскрытия корпоративной информации, акции будут размещаться по цене 1,5 тыс. рублей за бумагу. Таким образом, фактический объем дополнительного вливания в капитал банка составит 3 млрд рублей.
Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, величина собственных средств РН Банка на 1 марта 2018 года равна 11,483 млрд рублей.
Все акции дополнительного выпуска будут размещены в пользу зарегистрированной в Нидерландах компании BARN B. V., через которую РН Банком на 40% владеет ЮниКредит Банк и на 60% — франко-японский автомобильный альянс Renault-Nissan.
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