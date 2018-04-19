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Александр Гусев рассказал, как будут поднимать воронежскую промышленность
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Александр Гусев рассказал, как будут поднимать воронежскую промышленность 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
В ходе отчета о работе правительства региона перед депутатами врио воронежского губернатора Александр Гусев озвучил основные направления промышленной политики и проблем в этой отрасти.
Ключевая задача в промышленности — добиться темпов роста в 5-6% в год. Прежде всего, необходимо обеспечить устойчивый рост в высокотехнологичных отраслях. В первую очередь, за счёт реализации проектов ВАСО, создания фабрики радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие», объединению усилий по наращиванию производства КБХА и «Воронежским механическим заводом».
Планируется и создать новые точки роста в промышленности. Например, возможно строительство предприятия по переработки природного газа с объёмом инвестиций 14-15 миллиардов рублей. Новое производство позволит создать около пяти тысяч рабочих мест.
В Павловске создаётся территория опережающего экономического развития, в которой компания «Агроэко» реализует якорный проект по строительству мясокомбината стоимостью более 10 миллиардов рублей. Всего же потенциал территории позволит разместить не менее 20 производств с объёмом инвестиции более 20 миллиардов рублей. Это позволит создать около двух тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
Однако для реализации этих задач необходимо решить возникающие проблемы дефицита электроэнергии и газа. Предварительные договорённости уже достигнуты как с МРСК, так и с «Газпром Трансгазом». Речь идёт о создании дополнительных мощностей для технического присоединения новых и действующих производств. Будет проведён аудит энергетических мощностей региона и сформирована программа развития инженерных сетей в привязке к перспективным инвестиционным площадкам.
Для крупных промышленных проектов планируется задействовать федеральные механизмы поддержки. Так, благодаря государственному фонду развития промышленности уже реализуются четыре воронежских проекта с общим объёмом финансирования 900 миллионов рублей. Для увеличения объёма привлекаемых федеральных средств будет создан региональный фонд развития промышленности.
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