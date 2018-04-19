Александр Гусев рассказал, как будут поднимать воронежскую промышленность

В ходе отчета о работе правительства региона перед депутатами врио воронежского губернатора Александр Гусев озвучил основные направления промышленной политики и проблем в этой отрасти.

Планируется и создать новые точки роста в промышленности. Например, возможно строительство предприятия по переработки природного газа с объёмом инвестиций 14-15 миллиардов рублей. Новое производство позволит создать около пяти тысяч рабочих мест.

В Павловске создаётся территория опережающего экономического развития, в которой компания «Агроэко» реализует якорный проект по строительству мясокомбината стоимостью более 10 миллиардов рублей. Всего же потенциал территории позволит разместить не менее 20 производств с объёмом инвестиции более 20 миллиардов рублей. Это позволит создать около двух тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Однако для реализации этих задач необходимо решить возникающие проблемы дефицита электроэнергии и газа. Предварительные договорённости уже достигнуты как с МРСК, так и с « Газпром Трансгазом». Речь идёт о создании дополнительных мощностей для технического присоединения новых и действующих производств. Будет проведён аудит энергетических мощностей региона и сформирована программа развития инженерных сетей в привязке к перспективным инвестиционным площадкам.