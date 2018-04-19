Баланс на рынке нефти может быть нарушен 

Foto: Santalucia Art Inc. Баланс на рынке нефти может быть нарушенВ настоящее время цена на нефть находится в комфортной зоне выше $70 за баррель. Рост нефтяных котировок наблюдается с начала 2018 года. Основными факторами, которые обеспечивают поддержку высокой цены, являются усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, сирийский конфликт и прокси-война между Ираном и Саудовской Аравией в Йемене.
В отчете Международного энергетического агентства подчеркивается: «На момент публикации доклада неопределенность ситуации в Сирии и Йемене привела к возвращению цены на нефть марки Брент выше $70 за баррель. Мы придерживаемся мнения, что если эта возросшая цена на нефть сохранится, то это скажется на динамике спроса и предложения нефти в мире».
По мнению Patrick Pouyanné, руководителя французской компании Total, «баланс между спросом и предложением является достаточно хрупким. На рынках нефти слишком много неопределенности и неизвестности. Мы работаем над сценарием падения котировок до $50 за баррель».