От штрафов УФАС в бюджет Подмосковья в 2017 году поступило 3,6 млн рублей

Штрафы, наложенные Московским областным УФАС России , в 2017 году пополнили бюджеты всех уровней на 60,6 миллиона рублей, в том числе в бюджет Подмосковья поступило 3,6 миллиона рублей, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы руководитель управления ФАС России по Московской области Игорь Золотарев

«От штрафов, наложенных УФАС Московской области, в 2017 году в бюджеты поступило 60,6 миллиона рублей. В федеральный бюджет поступило 47,9 миллиона рублей, в бюджет Московской области — 3,6 миллиона рублей, в местные бюджеты Московской области — 9 миллионов рублей», — сказал Золотарев.

Он добавил, что в 2016 году общая сумма поступлений от штрафов УФАС составила 59,9 миллиона рублей.