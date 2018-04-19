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От штрафов УФАС в бюджет Подмосковья в 2017 году поступило 3,6 млн рублей
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От штрафов УФАС в бюджет Подмосковья в 2017 году поступило 3,6 млн рублей 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Штрафы, наложенные Московским областным УФАС России, в 2017 году пополнили бюджеты всех уровней на 60,6 миллиона рублей, в том числе в бюджет Подмосковья поступило 3,6 миллиона рублей, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы руководитель управления ФАС России по Московской области Игорь Золотарев.
«От штрафов, наложенных УФАС Московской области, в 2017 году в бюджеты поступило 60,6 миллиона рублей. В федеральный бюджет поступило 47,9 миллиона рублей, в бюджет Московской области — 3,6 миллиона рублей, в местные бюджеты Московской области — 9 миллионов рублей», — сказал Золотарев.
Он добавил, что в 2016 году общая сумма поступлений от штрафов УФАС составила 59,9 миллиона рублей.
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