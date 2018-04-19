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Подмосковный бизнес получил более 730 поручительств на сумму более 4 млрд рублей
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Подмосковный бизнес получил более 730 поручительств на сумму более 4 млрд рублей 

Вести Подмосковья 50 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства выдал более 730 поручительств на сумму более 4 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на председателя Контрольно-счетной палаты региона Татьяну Крикунову.
По ее словам, за время работы фонд выдал 735 поручительств на общую сумму более 4 миллиардов рублей. За три года областной фонд заключил соглашения о сотрудничестве по кредитным договорам с 65 банками, по договорам о предоставлении банковской гарантии — с 37 кредитными учреждениями. Сумма кредитов, выданных банками под поручительства фонда, составила более 12 миллиардов рублей, отмечается в материале.
Цель работы фонда — поддержка малого и среднего бизнеса региона.
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