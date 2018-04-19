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Рубль укрепится в диапазоне 60-60,50 за доллар, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»
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Рубль укрепится в диапазоне 60-60,50 за доллар, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 20 минут назад
Фото: Прайм
Рынок продолжает рост, поводом для которого остается повышение цен на нефть и промышленные металлы. Нефть подорожала до $74 за баррель, а алюминий вырос в цене до $2650 за тонну.
В лидерах роста на слухах о переговорах с китайскими партнерами о возможности обхода санкций оказались акции RusAl. На мой взгляд, пока подобный обход малореалистичен, так как при желании можно установить производителя металла, но учитывая, что цена на алюминий сейчас на 65% выше производственной себестоимости RusAl, шансы компании пробиться на рынок остаются.
Пока лишь рубль заметно не укрепляется, цена барреля Brent в рублях держится на рекордных уровнях вблизи 4500. На мой взгляд, рубль будет укрепляться, если нефть останется выше $70 за баррель, однако процесс стабилизации курса будет небыстрым. Ситуация осложняется тем, что импортеры в начале этой недели повысили цены и скорректируют их вниз не ранее первой половины мая. Сегодня пройдет экспирация месячных опционов на валютные пары, после чего можно ожидать укрепления рубля в диапазон 60–60,50 за доллар. Рынок сегодня, вероятнее всего, закроется в диапазоне 2220–2240 пунктов по индексу Мосбиржи.
На локальном рынке в фокусе операционные результаты Х5 и Ленты. Х5 увеличила выручку на 20%, до 350 млрд руб., что совпало с прогнозом. Акции торговой сети снижаются на 2% после выхода отчета. Поводом для этого могла послужить оценка динамики выручки: она заметно отстает от темпов расширения площадей и увеличения количества магазинов (+26% и +29% YoY). Рост продаж в сопоставимых магазинах составил 0,5%. У Ленты продажи по сопоставимым магазинам поднялись на 6,1%, средний чек увеличился на 5,5%, а у Х5 средний чек вырос только на 2,2%. При этом у Ленты динамика продаж не отстает от темпов роста торговых площадей: изменение составило +19% за год. Таким образом, по эффективности Лента опередила Х5. После публикации отчетности бумаги Ленты прибавляют 1%. Компания сохранит темп роста продаж на уровне 20% в год, судя по планам открытия магазинов. Ориентир по бумагам Ленты — 380 руб. до конца 2-го квартала.
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