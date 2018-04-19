Россия и Узбекистан завершают обсуждение соглашения о поставках нефти

"На заключительной стадии находится обсуждение межправсоглашения о поставках нефти в Узбекистан", — сказал он, выступая на церемонии запуска Кандымского газового комплекса.

Ранее замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов сообщал, что "Газпром нефть" изучает возможность поставлять в Узбекистан в следующем году до 1 млн т нефти, но все будет зависеть от пропускной возможности транспортной системы.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров сторон, Узбекистан в перспективе хотел бы получать из России 1 млн т, а после 2020 года увеличить поставки до 3 млн т нефти.

Как отмечал собеседник агентства, в настоящее время свободная пропускная мощность в направлении Узбекистана составляет только 500 тыс. т, а мощность нефтеналивной эстакады Шагыр, через которую осуществляются поставки, — 700 тыс. т. При этом для увеличения поставок потребуется строительство трубопровода и двух нефтеперекачивающих станций стоимостью 5 млрд руб. каждая.

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил ТАСС, что в настоящее время переговоры находятся на начальной стадии. По его словам, речь может идти о дополнительных поставках 5 млн т нефти. При этом Яновский подчеркнул, что они могут быть осуществлены как с территории России, так и с территории Казахстана

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин не стал комментировать этот вопрос, отметив лишь, что план поставок нефти в Узбекистан на декабрь составляет 50 тыс. т, а в ноябре планируется прокачать 30 тыс. т.

Поставки нефти в Узбекистан

В соответствии с рамочным соглашением от 16 сентября 2017 года между правительствами Казахстана и Узбекистана о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики, 16 ноября начаты поставки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «Казтрансойл» по маршруту Омск Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр.

Как рассказал генеральный директор АО «Казтрансойл» Димаш Досанов, согласно графикам поставок нефти, в ноябре объем транзита составит 30 тыс. т. До конца 2017 года по этому маршруту планируется транспортировать до 80 тыс. т сырья.

По данным газеты «Коммерсантъ», поставлять в Узбекистан планируется сырье качества Urals, основным поставщиком будет «Газпром нефть».