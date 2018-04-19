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Крупнейший крымский банк РНКБ не исключает дальнейшей докапитализации
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Крупнейший крымский банк РНКБ не исключает дальнейшей докапитализации 

ТАСС 20 минут назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство Российского национального коммерческого банка (РНКБ) не исключает докапитализации, сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.
"У нас очень хорошие показатели по нормативам достаточности капитала. Однако, конечно, для того, чтобы кредитовать крупные проекты, необходим больший размер капитала. Поэтому, если акционер примет решение об увеличении капитала, мы, конечно, будем заинтересованы в этом [докапитализации]. На этот год вряд ли, а в дальнейшем мы это не исключаем", — сказал Якунин.
Он пояснил, что в настоящее время капитала для работы банка достаточно, но по мере роста бизнеса может появиться необходимость в его увеличении.
По данным банка, в результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.
РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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