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«Ямалкоммунэнерго» готовы списать пеню должникам до Дня Победы
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«Ямалкоммунэнерго» готовы списать пеню должникам до Дня Победы 

Уральский меридиан 22 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
С 20 апреля по 10 мая 2018 года компания «Ямалкоммунэнерго» запускает акцию «Списание пени в честь празднования Дня Победы». Цель акции мотивировать потребителей погасить долг полностью. Взамен коммунальщики простят должникам пеню. В акции так же участвуют те потребители, которых долг довёл до суда. Эти ямальцы должны так же оплатить судебные издержки, тогда их пеня обнуляеться.
Как показала прошлая акция, приуроченная к Новому году, потребители пользуются амнистией. Правда, не так массово, как хотелось бы ресурсоснабжающей организации. В конце 2017 года 6,5 тысячи абонентов попрощались с пеней на сумму, более 11 млн рублей.
В акции участвуют потребители услуг филиалов АО «Ямалкоммунэнерго» и его дочерних предприятий — ОАО Тепло-Энергетик (Лабытнанги), ООО Энергетическая компания ТВЭС (Красноселькупский район).
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