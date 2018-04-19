«Ямалкоммунэнерго» готовы списать пеню должникам до Дня Победы

С 20 апреля по 10 мая 2018 года компания «Ямалкоммунэнерго» запускает акцию «Списание пени в честь празднования Дня Победы». Цель акции мотивировать потребителей погасить долг полностью. Взамен коммунальщики простят должникам пеню. В акции так же участвуют те потребители, которых долг довёл до суда. Эти ямальцы должны так же оплатить судебные издержки, тогда их пеня обнуляеться.

Как показала прошлая акция, приуроченная к Новому году, потребители пользуются амнистией. Правда, не так массово, как хотелось бы ресурсоснабжающей организации. В конце 2017 года 6,5 тысячи абонентов попрощались с пеней на сумму, более 11 млн рублей.