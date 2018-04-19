Псковичи в 2017 году заплатили 1 миллиард налога на доходы физических лиц 

В бюджет Пскова по итогам 2017 года поступили 997,1 млн рублей по налогу на доходы физических лиц, сообщается в сводном отчёте об исполнении бюджета Пскова в 2017 году. Это самая доходная статья бюджета без учёта субвенций из вышествоящих бюджетов. Ключевыми доходными статьями стали также ЕНВД — 212 млн рублей, и земельный налог — 173 млн рублей. Безвозмездные поступления в бюджет Пскова составили 2 млрд 143 млн рублей, бюджет областного центра по доходам по итогам 2017 года составил 3 млрд 838,6 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».