В столице Адыгеи изменились тарифы на автобусных маршрутах

Руководителями частных автопредприятий Майкопа , осуществляющих перевозку пассажиров, было принято решение об увеличении платы за проезд с 13 апреля 2018 года.

Стоимость проезда возрастет в автобусах по маршрутам № 10, 10-А, 10-В, 10-Р, 14, 1 и 2:

по Майкопу — 17 руб, в вечернее время — 20 руб.

Университет — х. Гавердовский — 17 руб.

Университет — дачи «Коммунальник» — 17 руб. (с 19.00 часов — 20 рублей).

Университет — ст. Ханская — 28 руб.

Университет — х. Веселый — 30 руб.

мкр. Черемушки — ст. Ханская — 23 руб.

х. Веселый — мкр. Черемушки — 27 руб Университет — АЗС «Роснефть» — 23 руб.

Майкоп — п. Родниковый — 20 руб.

п. Родниковый — Майкоп — 23 руб. Обращаем внимание жителей: разница в стоимости проезда объясняется тем, что в связи с особенностями организации дорожного движения, протяженность маршрута «п. Родниковый — Майкоп» на 3 км больше, чем протяженность маршрута «Майкоп — п. Родниковый»

Майкоп — п. Родниковый (через ст. Ханскую) — 28 руб.

ст. Ханская — п. Родниковый — 12 руб.

по ст. Ханской — 12 рублей

по п. Родниковому — 5 руб.

по х. Гавердовскому — 7 руб.

Тариф по Майкопу в автобусах малого класса на базе «Газель» останется прежним — 17 рублей с 6.00 до 19.00 и 20 рублей — после 19.00.

Повышение стоимости проезда связано с тем, что действующие цены покрывают лишь текущие расходы транспортных предприятий и не позволяют заниматься обновлением подвижного состава.