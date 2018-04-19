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Попавший под санкции олигарх пожаловался на долги
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Попавший под санкции олигарх пожаловался на долги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который в апреле попал под антироссийские санкции США, пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на последствия от американских ограничений. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, олигарх сообщил о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.
Одной из основных проблем Вексельберга стали margin calls (требование о внесении дополнительного обеспечения по кредиту в связи с падением стоимости ценных бумаг) по кредитам, привлекавшимся под залог акций UC Rusal. После расширения антироссийских санкций капитализация компании резко упала. По словам собеседников издания, речь идет о кредитах на сумму около миллиарда долларов.
Кроме того, Вексельберг сообщил, что из-за санкций его структуры не могут проводить долларовые платежи в адрес кредиторов, поскольку те будут заморожены, а банки могут попасть под вторичные санкции за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под ограничения.
Собеседники издания заявили, что Вексельберг не просил Медведева о конкретных механизмах помощи группе, однако передал премьеру обращение компании. По утверждению одного из источников, «было такое впечатление, что до этого в правительстве не до конца представляли себе масштаб проблем [из-за санкций США]».
США 6 апреля ввели новые санкции в отношении России. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Под ограничения среди прочих попали Виктор Вексельберг, его группа «Ренова», UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска. На фоне санкций акции UC Rusal резко упали, и компания объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам.
После решения Вашингтона в Москве заявили, что поддержат попавшие под американские ограничения российские компании. Позже в Минпромторге заявили, что кабмин рассматривает возможность проведения целевых закупок у организаций.
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