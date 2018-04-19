ВТБ выплатил 90% возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка»

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с М-Я. Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

Дополнительную информацию можно получить:

— по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);

— по адресу info@vtb.ru.

Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.