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ВТБ выплатил 90% возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка»
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ВТБ выплатил 90% возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка» 

Волга Ньюс 29 минут назад
ВТБ осуществляет выплату возмещения по счетам (вкладам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Получить страховое возмещение через данную кредитную организацию вкладчики "АктивКапитал Банка" могут в следующих городах: Москва, Королев, Мытищи, Одинцово, Санкт-Петербург, Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Воронеж, Пермь, Иркутск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Саратов, Энгельс, Екатеринбург, Бузулук.
ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с М-Я. Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».
Дополнительную информацию можно получить:
— по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
— по адресу info@vtb.ru.
Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у «АктивКапитал Банка» — 29 марта 2018 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.
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