Ещё
В Подмосковье бизнесу выдали более 730 поручительств на 4 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

В Подмосковье бизнесу выдали более 730 поручительств на 4 млрд руб 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства выдал более 730 поручительств на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы председатель Контрольно-счетной палаты региона Татьяна Крикунова.
«С момента учреждения на создание, увеличение капитализации фонда было направлено 1,1 миллиардов рублей бюджетных субсидий, в том числе за счет средств федерального бюджета 745 миллионов рублей, что позволило фонду предоставить за весь период 735 поручительств на общую сумму более 4 миллиардов рублей», — сказала Крикунова.
По ее словам, только за прошедшие три года фонд заключил соглашения о сотрудничестве по кредитным договорам с 65 банками, по договорам о предоставлении банковской гарантии — с 37 кредитными учреждениями. Сумма кредитов, выданных банками под поручительства фонда, составила более 12 миллиардов рублей.
Целью деятельности фонда является добровольное формирование имущественных средств для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам.
Размер поручительства, выдаваемого фондом по кредитным договорам, составляет не более 50% от суммы обязательств заёмщика перед банком. Поручительство фонда предоставляется за вознаграждение в размере 1%-2% годовых.
РИАМО: последние новости
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России Восемь новых резидентов появится в особых экономических зонах Подмосковья Высокотехнологичное производство алмазов создадут на западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России304
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу351
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня182
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО97
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение