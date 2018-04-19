В Подмосковье бизнесу выдали более 730 поручительств на 4 млрд руб

Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства выдал более 730 поручительств на сумму более 4 миллиардов рублей, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы председатель Контрольно-счетной палаты региона Татьяна Крикунова

«С момента учреждения на создание, увеличение капитализации фонда было направлено 1,1 миллиардов рублей бюджетных субсидий, в том числе за счет средств федерального бюджета 745 миллионов рублей, что позволило фонду предоставить за весь период 735 поручительств на общую сумму более 4 миллиардов рублей», — сказала Крикунова.

По ее словам, только за прошедшие три года фонд заключил соглашения о сотрудничестве по кредитным договорам с 65 банками, по договорам о предоставлении банковской гарантии — с 37 кредитными учреждениями. Сумма кредитов, выданных банками под поручительства фонда, составила более 12 миллиардов рублей.

Целью деятельности фонда является добровольное формирование имущественных средств для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Размер поручительства, выдаваемого фондом по кредитным договорам, составляет не более 50% от суммы обязательств заёмщика перед банком. Поручительство фонда предоставляется за вознаграждение в размере 1%-2% годовых.