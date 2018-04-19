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О мерах поддержки подмосковных предпринимателей рассказали в Мособлдуме
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О мерах поддержки подмосковных предпринимателей рассказали в Мособлдуме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. За три года более семисот подмосковных предпринимателей смогли получить кредиты при поручительстве областного фонда содействия малому и среднему бизнесу, сообщила председатель контрольно-счетной палаты Московской области Татьяна Крикунова.
"За весь период деятельности фонда направлено субсидий на общую сумму 1,175 миллиона рублей. В том числе из федерального бюджета 845 миллионов рублей, из бюджета Московской области. Представлено 735 поручительств в 65 банков на сумму более 4 миллиардов рублей, субъектам и малого и среднего бизнеса привлечено кредитных средств на 12 миллиардов", — сказала Крикунова, представляя в региональном парламенте результаты мониторинга мер поддержки предпринимателям, оказываемых «Московским областных гарантийным фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства».
Она отметила, что за три года работы фонда объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов увеличился на 60%, чаще всего кредитовалась сфера обрабатывающего производства и сельское хозяйство. Также, по словам Крикуновой, объем кредитов, выданных под поручительств фонда, увеличился в 2017 году в два раза по сравнению с объёмами 2015 и 2016 годов.
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